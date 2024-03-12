بايدن يدرس فرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل لمنع اجتياح رفح الفلسطينية

يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكسب أكبر عدد من الناخبين في صفه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ولأن الأوضاع في فلسطين المحتلة، والمعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون خاصة في غزة، أثرت سلبا على موقفه قبل الانتخابات بسبب عدم إجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف جرائمه، بل ومساعدته بوقف أي قرار أممي ضده، كشف موقع أمريكي عن تدخل بايدن لوقف أي خطط محتملة لاجتياح رفح الفلسطينية من جانب جيش الاحتلال.

دراسة فرض شروط على المساعدات الأمريكية لإسرائيل

ذكر موقع «بولتيكو» السياسي الأمريكي، أن بايدن، يدرس فرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل، حال مضت في اجتياح رفح الفلسطينية، إذ لم تشارك إسرائيل إدارة بايدن خطة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ لحماية المدنيين في رفح.

غزو رفح ليس وشيكا

وتابع: «غزو رفح ليس وشيكا، ولا تزال هناك حاجة لإجلاء المدنيين وتجهيز القوات، والعملية في رفح لا يمكن أن تبدأ اليوم، حتى لو أعطى نتنياهو الأمر للقيام بذلك».

أمريكا ترجح الإطاحة بنتنياهو

وتوقعت الولايات المتحدة، بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد لا يتمكن من الاحتفاظ بالسلطة، ويمكن أن تحل محله حكومة أكثر اعتدالا مع تزايد التوترات بين الحكومتين بشأن حرب غزة، بحسب تقريرها السنوي لتقييم التهديدات لعام 2024: «إن قدرة نتنياهو على البقاء كزعيم وكذلك تشكيلته الحاكمة للأحزاب اليمينية المتطرفة والأحزاب الدينية المتطرفة التي تنتهج سياسات متشددة بشأن القضايا الفلسطينية والأمنية قد تكون موضع شك».