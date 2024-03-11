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دراما المتحدة

إسرائيل تحرم الغزيين من أجواء الشهر الفضيل.. أوضاع مأساوية في القطاع

كتب:

يارا أشرف
11:27 ص | الإثنين 11 مارس 2024
أوضاع مأساوية في غزة مع حلول أول أيام شهر رمضان

أوضاع مأساوية في غزة مع حلول أول أيام شهر رمضان

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا تحت عنوان «أوضاع مأساوية في غزة مع حلول أول أيام شهر رمضان»، وهلّ شهر رمضان على العالم الإسلامي بفرحته، لكن حلوله هذا العام خلا من أي عنوان للبهجة على الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر بسبب عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي برًا وجوًا وبحرًا.

وحرم العدوان الإسرائيلي المتواصل، منذ أكتوبر الماضي، على غزة الفلسطينيين من أجواء الشهر الفضيل، وأكثر من 97% من سُكان غزة حسب الإحصائيات يعتمدون على المساعدات الغذائية لتأمين قوت يومهم، والمساعدات يُمنع معظمها حصار الاحتلال.

استغاثة أهالي غزة 

وقال أحد سُكان قطاع غزة: «نحن في شهر رحمة ومغفرة بس إحنا بقالنا 5 أشهر صايمين»، بينما أكدت أخرى: «كل بيت فيه جريح او شهيد، أو اللي بيته مقصوف، كل بيت لديه منكوب، ولا يوجد اي استعدادات برمضان، إحنا بننزل نجيب أولويات اليوم ومش ضامنين إننا نعيش لبكرة».

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بقلم يارا أشرف