«معلومات الوزراء»: عدد المركبات الكهربائية ستصل إلى 244 مليونا في 2030

ذكر مركز معلومات مجلس الوزراء أنَّ صناعة السيارات الكهربائية أصبحت واحدة من أبرز الابتكارات التي تشكل مستقبل النقل المستدام، فتلك الصناعة تلعب دورًا حاسما في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة، بفضل انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وعدم وجود انبعاثات ضارة أخرى، وتسهم هذه السيارات أيضًا في تقليل تأثيرات تغير المناخ.

السيارات الكهربائية توفر تجربة قيادة فريدة من نوعها

وأشار المركز في تقرير بعنوان «السيارات الكهربائية.. آفاق صناعية» أنَّ السيارات الكهربائية تتميز بتقنيات متقدمة تجعلها أكثر كفاءة من السيارات التقليدي، بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه التقنيات تجربة قيادة فريدة من نوعها مع أنظمة القيادة الذاتية، وتقنيات التواصل بين السيارات وبيئتها، وفقا لأحدث تقرير من وكالة الطاقة الدولية، فمن المتوقع أن يصل عدد المركبات الكهربائية على الطريق إلى نحو 244 مليون مركبة بحلول عام 2030.

تتضاعف هذه الأرقام إلى 731 مليون مركبة بحلول عام 2040

ومن المتوقع أنَّ تتضاعف هذه الأرقام إلى 731 مليون مركبة بحلول عام 2040، ما يعادل نحو 46% من إجمالي أسطول المركبات على الطرق، وفيما يتعلق بالمبيعات من المتوقع أن تشهد مبيعات السيارات الكهربائية نموا يصل إلى نحو 22 مليون مركبة بحلول عام 2025، إذ ستستحوذ على نسبة 26% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة.

متوقع ارتفاع مبيعات المركبات الكهربائية إلى 42 مليون مركبة بحلول عام 2030

ومن المتوقع أيضًا أن ترتفع مبيعات المركبات الكهربائية إلى 42 مليون مركبة بحلول عام 2030، إذ ستستحوذ على نسبة 44% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بحلول نهاية العقد، ثم من المتوقع أن تقفز إلى 75 مليون مركبة بحلول عام 2040 ممثلة حصة تبلغ 75% من إجمالي المبيعات وفقا لتقديرات شركة «بلومبرج».