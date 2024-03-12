«معلومات الوزراء» يرصد مزايا السيارات الكهربائية للمستهلكين والمنتجين

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا بعنوان «السيارات الكهربائية.. آفاق صناعية»، موضحا أن السيارات الكهربائية تحمل المزيد من المزايا سواء للمستهلكين أو المنتجين.

وأشار إلى أن أنواع السيارات، تتمثل في سيارات الوقود التقليدية والكهربائية، والتي تنقسم إلى 3 أنواع: «السيارات الكهربائية الهجين، السيارات الكهربائية بمحرك كهربائي، السيارات الكهربائية بالخلايا الهيدروجينية».

مزايا السيارات الكهربائية

وتحقق السيارات الكهربائية العديد من المزايا والمنافع للمستهلكين، أهمها:

- انخفاض أكبر للانبعاثات والضوضاء الناجمة عنها.

- زيادة مستوى الأمان لقائدي السيارات والركاب.

- تناسبها مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

- زيادة مستوى المتعة والرفاهية.

- توفير فرص عمل خضراء ونظيفة لسائقي السيارات.

- تخفيض أكبر لتكاليف الصيانة والتشغيل على المدى الطويل.

- تحقق منافع للمنتجين وأصحاب الشركات أهمها خلق طلب جديد على صناعة السيارات لاختلاف الجودة والشكل العام ونظم الأمان.

- زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بسبب انخفاض عدد الشركات المحتكرة لها على مستوى العالم، وارتفاع أسعارها.

- زيادة الإيرادات والأرباح المتوقعة للمنتجين بها لأن تلك الصناعة جديدة نسبيًّا.