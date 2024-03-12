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دراما المتحدة

السيسي يوجّه باستكشاف واستغلال الفرص التنموية المتاحة

كتب:

محمد أبو عمرة
02:25 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأنّ الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات العمل بعدد من ملفات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبينها أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي المقبل 2024-2025، ومتابعة ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الحالي 2023-2024، وأهم القطاعات ذات الصلة بتنفيذ الخطة، والتي تعطي الأولوية بشكل أساسي لتنمية المورد البشري من خلال التركيز بصفة خاصة على قطاعي الصحة والتعليم، حيث وجّه بمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار بالموارد البشرية المصرية، واستكشاف واستغلال الفرص التنموية المتاحة، وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى العوائد للمواطنين.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.