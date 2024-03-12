خدمة مجانية جديدة لتحديد اتجاه القبلة.. اعرف الطريقة

أتاحت الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري خدمة مجانية لتحديد القبلة لجميع المساجد في كل المحافظات، تسهيلا على المصلين والباحثين عن اتجاه القبلة لأداء فريضة الصلاة خلال شهر رمضان.

خطوات تحديد اتجاه القبلة

وحددت الهيئة العامة للمساحة والإدارات التابعة لها اتجاه القبلة لجميع المساجد على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال الإدارة العامة للجيودسيا والحساب، ومديريات المساحة على مستوى الجمهورية، وذلك وفق ما أعلنته الهيئة.

وقالت الهيئة العامة للمساحة على موقعها الرسمي، إن ذلك يأتي في إطار الخدمات التي تقدمها الهيئة من خدمات للتيسير على الصائمين خلال شهر رمضان، والتي من بينها أيضاً خدمة تحديد القبلة للمصلين والمساجد على مستوى الجمهورية من خلال إداراتها ومديرياتها المنتشرة بالمحافظات، ومن خلال الإدارة العامة للجيودسيا والحساب، موضحة أن طلب خدمة تحديد القبلة يجرى من خلال إرسال رسالة على البريد الخاص بها geodesy@esa.gov.eg

تحديد اتجاهات القبلة للصلاة

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير خطوات تحديد إتجاه القبلة وفقًا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، وجاءت كالتالي:

- اتجاه القبلة في أي مكان على سطح الأرض هو الاتجاه بين ذلك المكان والمسجد الحرام.

- يتحدد الاتجاه بين أي نقطتين على سطح الأرض بمستوى رأسي يمر بالنقطتين.

- ولأن الأرض كروية فإن هذا المستوى يقابلها في قوس نصف قطريه مساويا لنصف قطر الأرض ويُسمى بقوس الدائرة العظمى.

- يلزم ربط اتجاه القبلة باتجاه ثابت يتخذ كمرجع ثابت وهو اتجاه الشمال.

- اتجاه الشمال هو اتجاه القطب الشمالي أي اتجاه قوس الدائرة العظمى التي تصل بين المكان والقطب البشمالي.