موسكو تتهم واشنطن بمحاولة التدخل في انتخابات الرئاسة الروسية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان «موسكو تتهم واشنطن بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة»، وذكر التقرير أن موسكو تتهم واشنطن بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية، والتلاعب بأصوات الناخبين في البلدين.

شن هجوم سيبراني على نظام التصويت الإلكتروني

وأضاف التقرير: «أحدث تلك الاتهامات كانت من الجانب الروسي الذي أكد جهاز استخباراته أن لديه معلومات تفيد بأن واشنطن لديها مخطط لمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية المقرر إجراؤها منتصف الشهر الجاري، وذلك من خلال شن هجوم سيبراني على نظام التصويت الالكتروني للتأثير على نتائج الانتخابات».

وتابع: «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خرج ليدعم تلك الاتهامات ويحذر القوى الغربية أو أي قوى أجنبية أخرى من التدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أنه سيعتبر الإقدام على مثل تلك الخطوة عملا عدائيا يتوجب على موسكو التعامل معها».