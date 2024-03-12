جامعة كفر الشيخ تبحث إدراج برامج للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني في المناهج

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اجتماعه الشهري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

واستهل رئيس جامعة كفر الشيخ، أعمال المجلس بتقديم خالص التهنئة لأسرة جامعة كفر الشيخ، من عمداء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وجميع العاملين بالجامعة، والطلبة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عز وجل أنّ يعيد هذه المناسبات على الجميع أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة بالخير واليمن والبركات.

إدراج برامج توعوية توضح مخاطر الإدمان الإلكتروني

ووجّه رئيس الجامعة، عمداء الكليات، بضرورة إدراج برامج توعوية توضح مخاطر الإدمان الإلكتروني والأبعاد الأخلاقية في استخدام مواقع التواصل، كما أشار إلى التعريف بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة والأنشطة والخدمات التي تُقدمها داخل الجامعة.

وطالب رئيس جامعة كفر الشيخ، بضرورة تكثيف الجهود المبذولة للمشاركة في النهوض بالمشروع القومي لمحو الأمية لتحقيق نتائج متميزة تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، كما كلّف بضرورة استمرارية العمل نحو الارتقاء بالعملية التعليمية وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية، واستحداث برامج دراسية جديدة متعددة التخصصات تتناسب مع الوظائف المستحدثة بمختلف القطاعات الاقتصادية في ضوء الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تشجيع تقديم بحوث تطبيقية في مجالات الذكاء الاصطناعي

وشدّد رئيس الجامعة، على تشجيع تقديم بحوث تطبيقية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والاهتمام بالتطبيقات المختلفة بذوي الهمم، والعمل على محاولة إدراج استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الدراسية بما يتفق مع طبيعة مجال التخصص والمستحدثات التكنولوجية والمبتكرات الإلكترونية في كل تخصص.

وأكد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ على استمرار متابعة نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودوره في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، وكذلك تنظيم وإطلاق القوافل التنموية الشاملة للقرى الأكثر احتياجاً ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».