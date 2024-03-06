جامعة كفر الشيخ تعقد الملتقى المهني الأول

عقدت جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الملتقى المهني الأول للجامعة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم المركز الجامعي للتطوير المهني «UCCD» بالجامعة، بحضور 17 شركة رائدة في كافة المجالات، لتوفير فرص تدريبية وتوظيفية لطلاب الفرق النهائية وخريجي الجامعة، وذلك من منطلق حرص الجامعة على التواصل المستمر مع سوق العمل وتذليل العقبات التي تواجه الخريجين.

وجرى افتتاح الملتقى بحضور الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدارسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وعدد من عمداء الكليات، وفريق عمل المركز، وممثلي الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وممثلي الشركات والمؤسسات والبنوك المصرية.

الاهتمام بالمسار الأكاديمي والمهني والإبداعي لطلبة الجامعة

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على تلبية احتياجات الدولة وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ومتطلبات الجمهورية الجديدة، من خلال الاهتمام بالمسار الأكاديمي والمهني والإبداعي لطلبة الجامعة، لافتاً أنّ الهدف من انطلاق هذه الفعاليات هو مواكبة مستجدات سوق العمل، وتحديد التحديات التي تواجه الخريجين الجدد، والتعرف على أهم المهارات التقنية المطلوب توافرها في خريج الجامعة ليُصبح قادراً على المنافسة في سوق العمل في ظل التحديات الاقتصادية.

وفي كلمته، رحب الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بضيوف جامعة كفر الشيخ من الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال، منوهاً أنّ مثل هذه الملتقيات تعمل على توفير فرص للتدريب والتوظيف للعديد من الطلاب والخريجين.

دعم وبناء الاقتصاد الوطني

ومن جانبها رحبت الدكتورة أماني شاكر، نائب ئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة بالملتقى، مشيرةً إلى أنّ هذا الملتقى يكتسب أهمية كبرى في الوقت الراهن لما سوف يحققه من مساهمة في ربط الدراسة بالجامعة بسوق العمل من خلال تنمية المهارات المهنية للطلاب والخريجين، وتمكينهم من الحصول على فرص تدريب ووظائف مناسبة، بالإضافة إلى تفعيل دور الجامعة كشريك أساسي في دعم وبناء الاقتصاد الوطني، ورؤية مصر 2030 فيما يخص الأهداف التعليمية وبناء قدرات الخريجين وربطهم بسوق العمل واحتياجاته، ويستهدف الملتقى اليوم خريجي الكليات وطلاب الفرق النهائية من الكليات المختلفة بمشاركة 17 شركة ومؤسسة من كبرى الشركات والبنوك العاملة في مصر، ويتضمن برنامج الملتقى محادثات مهنية ودوائر إرشاد وتوجيه من قبل ممثلي الشركات والمؤسسات.

وفي نهاية الملتقى قام الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالمرور علي الشركات في صحن قاعة المؤتمرات، وتسليمهم دروع حضور الملتقى.