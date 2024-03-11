رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم عددا من أمهات الطلاب

نظمت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة كفر الشيخ، احتفالية بمناسبة قرب عيد الأم وتكريم الأم المثالية من أمهات الطلبة بالمدن الجامعية، تضمنت باقة من الفقرات الفنية المتنوعة التي استمتع بها الحضور، فضلاً عن تكريم بعض أمهات الطلاب بالمدن الجامعية تقديرًا لدورهن وعطائهن الفياض للأسرة.

تنظيم احتفالية بمناسبة قرب عيد الأم وتكريم الأم المثالية

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور طارق الملا، مدير عام المدن الجامعية، ومديري قطاع المدن الجامعية، والعاملين، وعدداً من الأمهات لطلاب وطالبات المدن الجامعية بالجامعة.

ورحب الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالحضور، وأشاد بتنظيم الاحتفالية التي حرصت الإدارة العامة للمدن الجامعية على تنظيمها تقديراً لدور المرأة والأم المصرية، قائلاً: «الاحتفال بأعياد المرأة المصرية ليس مرتبطاً بيوم محدد، وإنما هو تقدير وتكريم مستمر، نظراً لمكانتها، ودورها على مدار التاريخ، حيث نجد أنّ لَهُن الدور الريادي في المشاركة في بناء الحضارة والتنمية، وصناعة الإنسان، وتأهيله ليخوض مسيرة الحياة بكافة محاورها».

رئيس الجامعة: الأم تعمل على تشكيل وجدان أطفالها

وأثنى رئيس الجامعة، على دور الأم في رعاية الأسرة، والحفاظ على تماسكها واستقرارها، موجهاً الشكر والتقدير لكل الأمهات العظيمات لما لَهُن من دور عظيم وأساسي في المجتمعات، لافتاً أنّ الأم تعمل على تشكيل وجدان وشخصيات أبناءها، وكلما كانت الأم على مستوى عالي من الوعي والإدراك أخرجت جيلاً صالحاً نافعاً.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنّ حفل اليوم هو تكليل لجهود موظفي المدن الجامعية بالجامعة المخلصين الذين لا يدخرون جهداً في سبيل الارتقاء بالجامعة، وتأكيداً على أهمية مشاركة الجامعة العاملين بها في كافة المناسبات التي من شأنها خلق روح من الألفة والتعاون، مشيراً إلى أنّ استقرار المجتمع وارتقاء المعاني فيه يعتمد اعتماداً كلياً على الأم التي تقوم بتربية شباب المستقبل.