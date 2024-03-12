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دراما المتحدة

الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره السوري بشار الأسد

كتب:

محمد أبو عمرة
03:03 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا، بالرئيس السوري بشار الأسد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار  أحمد فهمي، بأن الرئيسين تبادلا التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان، إذ أعرب الرئيس عن تمنياته بالخير والأمان والاستقرار للشعب السوري الشقيق، وأن يحفظ المولى عز وجل الأمتين العربية والإسلامية من كل سوء.

وثمن الرئيس السوري الاتصال الكريم، متمنيا أن يعود الشهر المعظم على مصر وشعبها بالرخاء والازدهار.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.