مواعيد الصلاة في الغربية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة في الغربية وذلك ضمن إمساكية شهر رمضان 1445 هجرية لمدينة طنطا، والتي جاءت بأقل دقيقة في مواعيد بعض الصلوات مقارنة بمواعيد صلاة أول أيام رمضان 11-3-2024.

مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الثلاثاء ثاني أيام رمضان

وتأتي مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الثلاثاء 12-3-2024، اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك 1445 هجرية وفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة في إمساكية شهر رمضان لمدينة طنطا كالتالي:

موعد صلاة الفجر في الغربية 4:42 دقيقة صباحاً.

موعد صلاة الظهر في الغربية 12:6 دقائق ظهرا.

موعد صلاة العصر في الغربية 3.29 دقيقة مساء.

موعد أذان المغرب في الغربية 6:2 دقيقتين مساء.

موعد صلاة العشاء في الغربية 7:20 دقيقة مساء.

مواعيد الصلاة في الغربية اليوم الثلاثاء

وحرصت مديرية الأوقاف في محافظة الغربية على الاستعداد لاستقبال شهر رمضان من خلال خطة عمل داخل المساجد في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة حيث يتم فتح المساجد قبل الأذان وإقامة الصلاة بوقت كافي إلى جانب العمل على تنظيف المساجد بشكل دورى وأيضا أعمال الصيانة لاستقبال المصلين.