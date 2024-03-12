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دراما المتحدة

موعد صلاة التراويح اليوم الثلاثاء 12-3- 2024 في جميع المحافظات

كتب:

آية حسنين
11:59 ص | الثلاثاء 12 مارس 2024
صلاة التراويح

صلاة التراويح

حددت إمساكية شهر رمضان والتي أصدرتها الهيئة العامة للمساحة مواعيد صلاة التراويح اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في مختلف المحافظات. 

مواعيد صلاة التراويح اليوم الثلاثاء 

ويستعرض التقريرمواعيد صلاة التراويح اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في المحافظات، وتكون بعد صلاة العشاء بشكل مباشر، وهي:

- موعد صلاة التراويح في الفيوم: ترفع الصلاة عقب آذان العشاء وهو الساعة 7:20  مساء

- موعد صلاة التراويح في قنا: بعد صلاة العشاء التي تقام الساعة 7:11 مساء

- موعد صلاة التراويح في مطروح: تأتي بعد صلاة العشاء التي تقام  تمام الساعة 7:36 مساءً.

- موعد صلاة التراويح في كفر الشيخ: عقب صلاة العشاء التي تكون في الساعة 7:21 مساءً.

- موعد صلاة التراويح في الشرقية: عقب صلاة العشاء التي تكون الساعة 7 و17 دقيقة مساءً. 

- موعد صلاة التراويح في القليوبية: بعد صلاة العشاء مباشرة والتي تكون الساعة 07:19 مساءً.

- موعد صلاة التراويح في المنوفية: بعد العشاء التي تقام الساعة 7:20 مساءً.

- موعد صلاة التراويح في أسيوط: بعد العشاء التي تكون الساعة 7 مساءً و18 دقيقة

- موعد صلاة التراويح في الدقهلية: عقب صلاة العشاء التي تقام الساعة 7 مساءً و19 دقيقة. 

- موعد صلاة التراويح في المنيا: بعد العشاء التي تؤذن الساعة 7:20 مساءً.

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بقلم آية حسنين