موعد صلاة التراويح اليوم الثلاثاء 12-3- 2024 في جميع المحافظات
كتب:
آية حسنين
11:59 ص | الثلاثاء 12 مارس 2024
صلاة التراويح
حددت إمساكية شهر رمضان والتي أصدرتها الهيئة العامة للمساحة مواعيد صلاة التراويح اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في مختلف المحافظات.
مواعيد صلاة التراويح اليوم الثلاثاء
ويستعرض التقريرمواعيد صلاة التراويح اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في المحافظات، وتكون بعد صلاة العشاء بشكل مباشر، وهي:
- موعد صلاة التراويح في الفيوم: ترفع الصلاة عقب آذان العشاء وهو الساعة 7:20 مساء
- موعد صلاة التراويح في قنا: بعد صلاة العشاء التي تقام الساعة 7:11 مساء
- موعد صلاة التراويح في مطروح: تأتي بعد صلاة العشاء التي تقام تمام الساعة 7:36 مساءً.
- موعد صلاة التراويح في كفر الشيخ: عقب صلاة العشاء التي تكون في الساعة 7:21 مساءً.
- موعد صلاة التراويح في الشرقية: عقب صلاة العشاء التي تكون الساعة 7 و17 دقيقة مساءً.
- موعد صلاة التراويح في القليوبية: بعد صلاة العشاء مباشرة والتي تكون الساعة 07:19 مساءً.
- موعد صلاة التراويح في المنوفية: بعد العشاء التي تقام الساعة 7:20 مساءً.
- موعد صلاة التراويح في أسيوط: بعد العشاء التي تكون الساعة 7 مساءً و18 دقيقة
- موعد صلاة التراويح في الدقهلية: عقب صلاة العشاء التي تقام الساعة 7 مساءً و19 دقيقة.
- موعد صلاة التراويح في المنيا: بعد العشاء التي تؤذن الساعة 7:20 مساءً.