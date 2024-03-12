السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا، بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إذ تبادل الجانبان التهاني بحلول شهر رمضان المعظم، داعيين الله عز وجل أن يتقبل صالح الأعمال، وأن يديم أواصر المودة والأخوة بين الشعبين المصري والسوداني الشقيقين، ويحفظ السودان الشقيق وأهله من كل سوء، ويعيد هذه الأيام المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمان.