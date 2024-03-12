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دراما المتحدة

السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

كتب:

محمد أبو عمرة
03:22 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا، بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إذ تبادل الجانبان التهاني بحلول شهر رمضان المعظم، داعيين الله عز وجل أن يتقبل صالح الأعمال، وأن يديم أواصر المودة والأخوة بين الشعبين المصري والسوداني الشقيقين، ويحفظ السودان الشقيق وأهله من كل سوء، ويعيد هذه الأيام المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمان.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.