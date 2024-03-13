يهتم الأهالي بمعرفة موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الأربعاء 13 مارس 2024، الموافق الثالث من شهر رمضان الكريم، وذلك حتى يتمكنوا من أداء الصلاة المكتوبة في مواقيتها.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجرية لمحافظة المنيا والصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة فإن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 الموافق 3 من شهر رمضان المبارك، سيكون في تمام الساعة 4:44 صباحا.

عدد ساعات الصيام اليوم في المنيا

وفي نفس اليوم، سيتم رفع آذان المغرب في تمام الساعة 6:05 مساء، وبذلك ستبلغ عدد ساعات الصوم في اليوم الثالث من شهر رمضان 13 ساعة و41 دقيقة، وستزيد مدة الصيام تدريجيا على مدار الشهر الكريم مع انخفاض ساعات الليل مقابل زيادة ساعات النهار.

أذان الفجر في المنيا اليوم الأربعاء

وبعد تحديد موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 الموافق الثالث من شهر رمضان المبارك، يحرص الأهالي على معرفة مواقيت الصلاة وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية سيكون آذان الظهر في تمام الساعة 12:06 مساء، العصر 3:31 مساء، المغرب 6:05 مساء، والعشاء 7:20 مساء.