ندوات توعوية وتثقيفية لرفع الوعي الصحي والفكري لطلاب مدارس المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهود الوحدة العامة لحماية الطفل بإدارة المرأة والأمومة والطفولة، في تنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية وذلك بهدف رفع الوعي الفكري والصحي لدى الطلاب.

ندوة عن مفهوم المواطنة والانتماء

من جانبها، استعرضت فاطمة الزهراء علي مدير إدارة الأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة، جهود وحدة حماية الطفل ، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ عدد من حملات التوعية والندوات والأنشطة التعريفية المختلفة، حيث تم تنظيم ندوة بعنوان «الابتزاز الإلكتروني» بمدرسة محمد وحيد حبشي مصلحي الثانوية بنات الجديدة بالمنيا، وعقد ندوة تثقيفية توعوية بمدرسة الثانوية بنات بعنوان «التغذية العلاجية السليمة»، وكذلك تم تنفيذ ندوة عن مفهوم المواطنة و الانتماء و قبول الآخر بالتعاون مع منطقة المنيا الأزهرية.

بناء جيل واع يسهم في تنمية المجتمع

وأكدت مدير إدارة الأمومة والطفولة، أن هذه الندوات جاءت بمشاركة نخبة من المتخصصين من أساتذة التربية والقانون واستشاري التغذية ورجال الدين، وذلك ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية لرفع الوعى لدى الطلاب باعتبار أن مرحلة المراهقة والشباب هى الفئة المستهدفة لبناء جيل واع يسعى نحو تنمية المجتمع.