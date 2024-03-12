أداء الصلاة في مواقيتها من أهم العبادات والطاعات التي يتقرب بها المسلمون إلى الله خلال شهر رمضان الكريم، وفي شمال الصعيد يحرص الأهالي على معرفة مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الثلاثاء 12-3-2024، الموافق اليوم الثاني من شهر رمضان المعظم 1445 هجرية.

مواقيت الصلاة في المنيا اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445هجرية لمحافظة المنيا والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الثلاثاء 12-3-2024، ستكون كالتالي:

- الفجر الساعة 4:45.

- الظهر 12:7 مساءً.

- العصر 3:31 مساءً.

- المغرب 6:4 مساءً.

- العشاء 7:20 مساءً.

علما بأن موعد الشروق سيكون في تمام الساعة 6:10 صباحًا، وهو الوقت الذي يمكن فيه أداء سنة صلاة الضحى.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

وتبلغ عدد ساعات الصيام في محافظة المنيا خلال اليوم الثاني من شهر رمضان، 13:39 وستزيد تدريجيا حتي نهاية الشهر الكريم مع زيادة ساعات النهار ونقص مدة الليل.