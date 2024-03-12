محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض «أهلا رمضان» في بيلا

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، اليوم الثلاثاء، معرض «أهلاً رمضان» بمدينة بيلا، لمتابعة مدى توافر وإتاحة السلع للمواطنين، والتأكد من توافر احتياجات الأهالى من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصةً مع حلول شهر رمضان المبارك.

واستمع المحافظ، للمواطنين حول أسعار السلع المعروضة، ومدى توافرها، واحتياجاتهم من السلع الغذائية المختلفة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً على حرص الدولة على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أنً معارض «أهلاً رمضان» تأتي في إطار هذا الحرص.

وشدّد على ضرورة التزام التجار بعرض السلع بأسعارها المعلنة، وعدم المغالاة في الأسعار، لافتاً إلى أنّ هناك متابعة حثيثة من قبل الأجهزة الرقابية للتأكد من ذلك.

معارض «أهلاً رمضان»

يذكر أن معارض «أهلاً رمضان» تُقام سنوياً في جميع أنحاء مصر، وذلك لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك.