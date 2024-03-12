أسهل طريقة لعمل أم علي بتكلفة على قد الإيد.. زي المحلات

حلوى أم علي من أشهر حلويات المطبخ المصري، التي يعشقها الكثيرون لمذاقها اللذيذ، وهي تُعتبر من الوصفات سهلة التحضير التي يُمكن لربة المنزل إعدادها بمكونات بسيطة متوفرة في المنزل.. لذا نستعرض في التقرير التالي أسهل طريقة لعمل أم علي بتكلفة على قد الإيد، بحسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامج على قد الأيد الذي يُذاع على قناة سي بي سي سفرة.

يُمكن تحضير أم على بطريقة سهلة وبسيطة، لا يتجاوز تحضيرها وتقديمها 30 دقيقة، نستعرضها كالتالي:

أسهل طريقة لعمل أم علي بتكلفة على قد الإيد

نصف عبوة من عجينة الجلاش الجاهزة.

لتر حليب سائل مغلي ومُحلّى بالسكر.

كوب مكسرات مشكلة مجروشة.

جوز الهند حسب الرغبة.

زبيب حسب الرغبة.

علبة قشطة صغيرة الحجم.

علبة كريمة خفق.

للتزيين: رشة من سكر البودرة.



طريقة عمل أم علي

قومي بتكسير العجينة في قالب، وادخليها إلى فرن مفتوح مسبقًا لتحميصها.

ضعي المكسرات والزبيب وجوز الهند فوق القالب.

ضعي القشطة مع الحليب الساخن في وعاء، واخلطيهم حتى تذوب القشطة.

اسكبي الخليط فوق العجينة.

ضعي الكريمة المخفوقة على الوجه.

قومي بإذابة السكر البودرة ثم ادخلي قالب أم على إلى الفرن من جديد.

ضعي القلب تحت الشواية لمدة 10 دقائق، وقدمي أم علي ساخنة.

تحضير أم علي بالعيش التوست

ويُمكن تحضير أم على بخبز التوست من خلال تحضير المكونات التالية:

كيس من خبز التوست.

50 جراماً من الزبدة.

2 كوب من المكسرات.

2 ملعقة كبيرة من القرفة الناعمة.

1/2 من السكر.

2 ملعقة من الفانيلا السائلة.

5 أكواب من الحليب السائل.

1 ملعقة كبيرة من الزبدة لتلميع الوجه.

طريقة التحضير