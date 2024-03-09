حلويات شهر رمضان 2024.. أسعار الكنافة بالمانجا في المحال التجارية

تقدم المحال الشهيرة في رمضان أصناف مختلفة من الحلويات حيث يكثر تناولها بعد الإفطار يوميا، ويحرص الكثيرون على شرائها لإهدائها للأصدقاء أو الأقارب عند زيارتهم في العزومات، ومن ضمن الأصناف التي يفضلها الكثيرون الكنافة بالمانجا.

وفي السطور التالية نعرض متوسط أسعار الكنافة بالمانجا وفق جولة في بعض المحال الشهيرة المتخصصة في صناعة الحلويات.

أسعار الكنافة بالمانجا

كنافة عثمان بالمانجو 1 كيلو بسعر 200 جنيه، فيما يبلغ سعرها الذي يزن 2 كيلو نحو 390 جنيه.

وتصل أسعار الكنافة بالمانجو إلى نحو 450 جنيه في بعض المحال.

أسعار حلويات رمضان

وتتعدد أصناف حلويات رمضان من بسبوسة وقطايف وكنافة سادة أو بالمكسرات، ونعرض أسعارها فيما يلي

بسبوسة بندق بسعر يصل إلى 130 جنيهًا.

صوابع زينب بسعر يصل إلى 75 جنيهًا.

بلح الشام بالكريمة صغيرة 125 جنيهًا.

يبلغ سعر بلح الشام صغير نحو 105 جنيهات.

طبق فورمة بيبوسة سادة صغيرة 165 جنيهًا.

علبة كنافة رول 145 جنيهًا.

علبة مشكل شرقي مكسرات صغير 420 جنيهًا.

فورمة كنافة كريمة وسط بـ 195 جنيهًا.

كنافة كريمة 125 جنيهًا.

كنافة مكسرات 200 جنيه.

مشكل شرفي 280 جنيهًا.

مشكل شرقي مكسرات 465 جنيهًا.

ميكس غوايش كنافة نوتيلا ولوتس صغير 150 جنيهًا.

ميكس غوايش كنافة نوتيلا ولونس كبير 280 جنيهًا.

تورته أيس كريم زبادي توت بسعر يصل إلى نحو 370 جنيهًا.

تورته دويتو وأيس كريم فستق وفانيليا بـ 400 جنيه.

طبق بسبوسة سادة كبير بـ145 جنيهًا.

طبق بسبوسة بندق كبير بـ180 جنيهًا.