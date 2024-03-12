«وفري 750 جنيها».. طريقة عمل صوابع جيجي أشهر حلويات رمضان

نوع حلوى جديد سرعان ما انتشر بين الناس، لينافس ضمن حلوى رمضان المبتكرة، وهي صوابع جيجي أشهر حلويات رمضان لأحد براندات الحلويات المعروفة؛ وصل سعرها بحسب الصفحة الرسمية للمحل لـ750 جنيها، وهي نفس طريقة الـ«ميني كرواسون» يضاف معها نوعان من الصوص النوتيلا وعلبة فسدق تكفي قرابة الـ8 أشخاص، فما هي طريقة التحضير الاقتصادية لهذه الحلوى؟.

طريقة عمل صوابع جيجي أشهر حلويات رمضان

وتعتبر صوابع جيجي من أشهر حلويات رمضان الجديدة، وبحسب الوصفة على موقع المحل صاحب الحلوى، تعتبر أصابع جيجي ميني كرواسون، لذا نستعرض طريقة تحضيره وفقا لوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي.

مكونات تحضير صوابع جيجي

نصف كيلو دقيق مخصص للمخبوزات حسب الكمية المطلوبة.

كوب إلا ربع ماء.

نصف كوب حليب دافئ.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب زبدة للتوريق.

ملعقة كبيرة دقيق للتوريق.

ولحشو صوابع جيجي:

بسطرمة.

جبنة رومي مبشورة.

جبنة اسطنبولي.

شوكولاتة قابلة للدهن.

لدهن صوابع جيجي

بيضة.

ملعقة كبيرة حليب.

رشة سكر.

رشة قهوة سريعة الذوبان.

طريقة تحضير صوابع جيجي أشهر حلويات رمضان

ولتحضير أحدث حلويات رمضان وهي صوابع جيجي؛ التي تشبه قطع الميني كرواسون، يفضل اتباع الخطوات التالية.

ضعي الخميرة والسكر في نصف كوب حليب دافئ.

قلبي الخميرة جيدا حتى تنشط مع السكر وتتفاعل في مدة 5 إلى 10 دقائق.

ضعي الدقيق المنخول والملح والبيكنج بودر في وعاء العجان الكهربائي وقلبي المكونات الجافة.

اضيفي خليط الخميرة للمكونات السابقة ثم ضيفي أيضا الخل.

ضعي مقدار الماء الموجود مع مقادير الكرواسون لعجن العجينة بشكل متواصل لمدة ربع ساعة تقريبا.

خذي عجينة صوابع جيجي من العجان واستمري في عجنها مدة 5 دقائق.

اتركيها في بولة لتختمر.

ضعي العجينة في بولة وتغلف بكيس بلاستيك، ثم توضع البولة داخل فوطة مطبخ نظيفة.

تترك عجينة صوابع جيجي تختمر حيث يرتفع حجمها ويتضاعف.

قومي بفرد العجينة بالنشابة على شكل مستطيل بسمك نصف سم، على رشة من الدقيق.

توضع ملعقة الدقيق على مقدار الزبدة السابق وتقلب جيدا.