قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر.. هل يجوز توريث العقار؟

قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر من القوانين التي تهم فئة كبيرة من المواطنين، فقال المحامي شريف عبدالسلام الجعار، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر إن قانون الإيجار القديم تطرق إلى مصير العقارات في حال وفاة المستأجر.

قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر

وأوضح الجعار لـ«الوطن» عن قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر، أنه في بداية الأمر كان الإيجار القديم أبدي ويمكن توريثه ويصل أحيانا إلى الورثة من الجيل الخامس، واستمر الوضع هكذا إلى 2002

قال عن قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر إن المحكمة الدستورية العليا في عام 2002 عملت على تنظيم مسألة الوراثة وحدها، وأصبح العقار يمكن توريثه لجيل واحد فقط بعد وفاة المستأجر.

شروط قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر

وأشار في حديثه عن قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر، أن المحكمة الدستورية العليا جعلت توريث العقار للجيل الأول بشروط، وإن لم يتم توافرها لا يمكن حينها توريث العقار.

وبالنسبة لموضوع قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر، فأوضح أن شروط توريث العقار تتلخص في الآتي:

- أن يكون الوارث من أقارب الدرجة الأولى

- أن يكون مقيم مع المستأجر إقامة مستمرة لمدة عام على الأقل قبل الوفاة