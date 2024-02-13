كشف أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، مفاجأة جديدة بشأن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، مؤكدا أن لديه معلومات شبه مؤكدة بخصوص مراجعة الحكومة للصياغة النهائية لمشروع قانون الإيجار القديم قبل تقديمه إلى مجلس النواب المصري خلال الفترة المقبلة من أجل مناقشته وذلك على حسب قوله.

مفاجأة للملاك.. تطور جديد بشأن موعد إصدار قانون الإيجار القديم 2024

وأضاف المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن»، أنه على حسب المعلومات التي لديه بما أنه يمثل عددا كبيرا من ملاك وحدات الإيجار القديم، فإن قانون الإيجار القديم سيصدر خلال الشهور المقبلة، وذلك بعد عرضه على مجلس النواب ومراجعته ومناقشته، وتعديله حال إذا رأت السلطة التشريعية حاجة لذلك، مؤكدا أن الدولة جادة في التعامل لإنهاء ملف الإيجار القديم بشكل عادل.

رئيس إسكان النواب يكشف مفاجأة بخصوص قانون الإيجار القديم

وفي سياق متصل، كشف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مفاجأة جديدة بشأن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، مؤكدا أنه تواصل مع الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس خلال الفترة الماضية من أجل تحديد جلسة لمناقشة قضية الإيجار القديم قبل طرحه رسميا داخل المجلس، وذلك بحضور الملاك والمستأجرين وعدد من النواب ورؤساء اللجان وممثلي الأحزاب والشخصيات العامة من أجل الوصول إلى حل في تلك الأزمة التي استمرت لسنوات عديدة دون حلول واقعية.

وبخصوص تقديم الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، أوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه حتى هذه اللحظة لم تُرسل الحكومة مشروع قانون خاص بالإيجار القديم، ولكن من المرتقب أن يكون هناك مشروع قانون للحكومة لحل هذه الأزمة، مؤكدا أن هناك بعض مشروعات القوانين المطروحة على طاولة مجلس النواب لحل الأزمة والمقدمة من بعض نواب المجلس.