«معادلة 101».. مشروع تخرج طلاب إعلام القاهرة للتوعية بتأثير الذكاء الاصطناعي

تحدٍ كبير يرهق العالم، يستخدم أحيانا فيما يفيد الإنسان وفي أحايين كثيرة فيما يضره، فلم يتركوا أنفسهم لاستخدامه فقط، دون التفكير في التوعية بكل جوانبه، وكان همهم وشغلهم الشاغل إبراز إيجابياته وسلبياته.

«الذكاء الاصطناعي» المحور الرئيسي في مشروع تخرجهم الذي يتم تناوله في حملة توعوية بعنوان «معادلة 101» تحت شعار «افهم، طور، تسبق بذكاء».

التوعية بما يحدث في عالم الذكاء الاصطناعي

الفكرة الرئيسية للحملة هي التوعية بما يحدث في عالم الذكاء الاصطناعي، خاصة في الوقت الحالي الذي ينتشر فيه بشكل كبير في حياتنا اليومية، كما يبرز المشروع التوعية بما يعود من المشروع بالنفع على الإنسان، وبمخاطر الاستخدام الخاطئ له.

عمرو المتولي، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وأحد القائمين على المشروع أوضح تفاصيل المشروع قائلا: «تتميز أدوات الذكاء الاصطناعي بتوفير العديد من الحلول لمستخدميها في شتى المجالات، وما يسعى إليه شباب الحملة هو التوعية بهذه المميزات، والتوعية بما فيها من عيوب ناتجة عن الاستخدام الخاطئ لها في كثير من الأحيان، والوصول للهدف وهو أنه مهما وصلت إليه هذه الأدوات، فهي تخضع في النهاية للسيطرة والتطوير من قبل المطوّر البشري».

شارك شباب الحملة في العديد من الفعاليات مؤخرّا مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب، والعديد من الفعاليات الخاصة بقسميّ العلاقات العامة والإعلان، والإذاعة والتليفزيون بالكلية، بحضور العديد من الإعلاميين، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، حسبما أوضح المتولي لـ«الوطن».

الطلاب نظموا فعالية «Loading» بكلية الإعلام جامعة القاهرة عن الذكاء الاصطناعي والتوعية بمخاطره والاستفادة القصوى من أدواته.

وبدأت الفعالية بعرض الشخصية الخاصة بالحملة «MARS 101»، وتعد بذلك الحملة الأولى من نوعها التي يكون لها شخصية خاصة بها من الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، حسبما أكد «المتولي».

وتحدث بها عدد من الشخصيات المتخصصة في هذا المجال.

وأوضح «المتولي» أنه بختام الفعالية تم الإعلان عن صدور «AI Chat bot» خاص بالحملة، والذي تعد بذلك الحملة الأولى من نوعها التي تمتلك هذه التقنية.

المشاركون في المشروع

وتضم حملة «معادلة 101» تحت إشراف الدكتور حياة بدر المشرف العام على المشروع وعضو هيئة التدريس بالكلية، وفاطمة أحمد المشرف المساعد، و21 طالبا من الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة وهم «مارسيلينو فهيم، عبدالرحمن عيد، إسراء جمال، مارلين جوزيف، مارينا وائل، تقي محمد، چاسمين رضا، آية عوض، ريهام جابر، رانيا ممدوح، ريم يسري، سما وائل، نانسي ضياء، جوستين صابر، ميار ماهر، منى فرج، آيه سامي، مصطفى ناصر، عمرو المتولي، عمر عاطف، عبدالله عبداللطيف»، وهي حملة توعوية عن الذكاء الاصطناعي وأدواته، وذلك ضمن مشروع تخرجهم للعام الدراسي الحالي.