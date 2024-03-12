«تعليم مطروح»: تدريب الموجهين على استخدام الذكاء الاصطناعي

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، بدء تنفيذ ثلاث ورش تدريبية بقاعة التنمية المهنية، وذلك لتنمية مهارات الموجهين العموم والموجهين الأوائل وموجهي المواد الدراسية والأخصائيين النفسيين والإداريين المرشحين من العاملين بالوحدات الحسابية، تتناول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في الطرق الحديثة للتحضير وشرح الدروس العملية، كذلك دور الاخصائي النفسي في علاج التسرب والتدريب على منظومة البيرول للإداريين.

دعم منظومة التنمية المهنية للعاملين

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن تلك الورش التدريبية يجري تنظيمها للمساهمة الإيجابية رفع كفاءة العاملين وتطوير أدائهم مضيفاً أنها تأتي استمراراً لتدعيم منظومة التنمية المهنية للعاملين ومواكبة للتطورات الحديثة وتشجيع التعليم المستمر وفي ضوء الاحتياجات التدريبية.

علاج تسرب الطلاب

وتابع إسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح فعاليات ورشة العمل الخاصة بتدريب الأخصائيين النفسيين، والتي تناولت الدور المحوري للاخصائي في علاج تسرب الطلاب من المدارس والإجراءات الخاصة بمواجهة تلك الظاهرة حيث نقل للمتدربين تحيات وتقدير وكيل الوزارة، ومؤكداً لهم ضرورة تحقيق أقصي استفادة ممكنة من المحتوي التدريبي.

تفعيل التنمية المهنية بتعليم مطروح

وأكد وكيل الوزارة أن تلك الحزم التدريبية تأتي حرصًا من تعليم مطروح علي تنفيذ تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بتفعيل التنمية المهنية للعاملين بالقطاع التعليمي مثمنا جهود مدير إدارة التدريب لمياء سعيد حفني وفريق العمل المعاون تقديراً للجهود المبذولة، والتنظيم الجيد لمجموعة من البرامج التدريبية الإيجابية خلال الفترة الماضية.