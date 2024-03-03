اكتفاء.. مشروع تخرج طلاب إعلام القاهرة: نروج للمنتج المصري بشكل مختلف

دعم وتشجيع الصناعة والإنتاج القومي المصري وتغيير السلوك الشرائي للأفراد هدف مهم يسعى طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة إلى تحقيقه، وضعوه نصب أعينهم وقرروا تحقيقه بتسليط الضوء على الصناعات المصرية في جميع المجالات المختلفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وبناء اقتصاد قوي وأكثر استدامة قائم على صناعة مصرية متطورة، لذلك أنشأوا حملة «اكتفاء» لتكون مشروع تخرجهم.

دور حملة «اكتفاء» لدعم الصناعات المصرية وتشجيع المنتج المحلي

حملة «اكتفاء» تشارك بشكل فعال ومهم لتحقيق دعم الصناعات المصرية والتعرف على الكثير من العلامات التجارية المصرية والمشروعات الصغيرة، وتنضم لفعاليات مهمة تهتم بإعطاء الفرصة للمصنعين المصريين بعرض منتجاتهم، ومهمة «اكتفاء» هنا البحث بدقة عمن يستحق أن يُسلط الضوء على منتجه من بين المنتجات المصرية.

أعضاء حملة «اكتفاء» يقولون لـ«الوطن»، إن حملتهم تدعم أصحاب العلامات التجارية في مختلف المجالات عن طريق إعطائهم الفرصة لتعريف المنتجات الخاصة بهم وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي مروا بها على مدار رحلتهم، خصوصا في الجزء المختص بإدارة مشروعهم وصولا إلى مراحلهم الحالية.

حملة اكتفاء لا ينتهي عملها بتسلط الضوء على العلامات التجارية المصرية فقط

لا تنتهي رحلة «اكتفاء» عند تسليط الضوء على العلامات التجارية المصرية المختلفة: «دورنا وهدف حملتنا أبعد من كدا بكتير»، إذ يمتد دورهم إلى تقصي آراء الجمهور حول المنتجات المصرية التي تُعرف من خلالها، وتوجه تعليقات المستهلكين لأصحاب العلامات التجارية من أجل العمل على تفاديها وتحسين جودة منتجهم بشكل يرضي المستهلك أيضا.