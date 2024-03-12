«تنمية المشروعات»: 3 ملايين جنيه لصيانة مدرسة بـ«الفيوم»

وقَّع باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، أمس، عقد اتفاق عمل لمشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية بمنحة مموَّلة من الاتحاد الأوروبى قدرها 3 ملايين جنيه، كما بحث الطرفان مختلف الاحتياجات التنموية للمحافظة، وكيفية مساهمة الجهاز فى توفيرها، خاصة المرتبطة بتشغيل الشباب والتوسع فى دعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأكد «رحمى» أن هذا التوقيع يأتى فى إطار خطة الجهاز للمشاركة فى مختلف جهود الدولة الهادفة لتوفير الخدمات الأساسية للمجتمعات الأكثر احتياجاً، خاصة فى الصعيد والمناطق الحدودية، وتفعيل سبل التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية والهيئات المانحة لتنفيذ برامج تنموية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بتلك المناطق من جهة، فضلاً عن توفير فرص عمل تحد من الأسباب الحقيقية للهجرة غير النظامية من جهة أخرى.

وأشار الرئيس التنفيذى للجهاز إلى أنه وفقاً للعقد الجديد سيتم ترميم وصيانة مدرسة 6 أكتوبر للتعليم الأساسى بحشمت بمركز إطسا (قرية تطون) بالفيوم بتكلفة تقديرية 3 ملايين جنيه، ما يتيح 4600 يومية عمل للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، ويستفيد منه حوالى 55 ألف مواطن.

وأكد «الأنصارى» أن المحافظة تحرص على التعاون مع جهاز تنمية المشروعات والجهات الدولية المانحة لتوفير التمويلات اللازمة لبرامج معالجة أسباب الهجرة غير النظامية، ودراسة احتياجات الشباب فى المجتمعات التى تنتشر بها هذه الظاهرة، والعمل على تلبيتها بما قد يحد من محاولاتهم ترك هذه المجتمعات، وأن الجهاز سبق أن نفذ 27 عقداً لمشروعات تطوير البنية الأساسية بالمحافظة بإجمالى تمويل بلغ 201.3 مليون جنيه تم استخدامها فى تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى وصيانة المبانى العامة وغيرها، ما أتاح نحو 2.8 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بهذه المناطق.