«تنمية المشروعات»: تعزيز كفاءة الخدمات في المناطق الأكثر احتياجا بأسوان

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على المشاركة في مختلف جهود الدولة المختلفة لتوفير الخدمات الأساسية للمجتمعات في المناطق الحدودية والأكثر احتياجا وتعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية لتنفيذ برامج تنموية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين بتلك المناطق.

جاء ذلك تعليقا على زيارة تفقدية أجراها سيلفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية في الجهاز، وعدد من مسؤولي البرنامج ومسؤولي جهاز تنمية المشروعات، حيث أجرى الوفد زيارة لتدريب المشرفات بمجال الصحة الإنجابية والوحدة الصحية بوادي كركر في أسوان بتمويل إجمالي 2.5 مليون جنيه من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن اتفاقية مشروع «تحسين المستويات المعيشية في المجتمعات المضيفة للاجئين السودانيين في محافظة أسوان».

وأوضح رحمي أنّ المشروع الذي يتم تنفيذه في منطقة وادي كركر يهدف إلى رفع كفاءة وحدة الرعاية الصحية في المنطقة لتوفير الخدمات الصحية المناسبة للمواطنين، مشيرا إلى أنّ المشروع يعتمد في تنفيذه بشكل رئيسي على استخدام العمالة الكثيفة من المنطقة حيث يوفر المشروع نحو 2000 يومية عمل ويخدم نحو 3500 مواطن.

مشروع التنمية المجتمعية

وأضاف رحمي أنّ هناك مشروعا في مجال التنمية المجتمعية يهدف إلى تشغيل الفتيات في الفئة العمرية من (18-29 عاما) في مبادرات العناية بالصحة الإنجابية في قرية كركر وتوعية السيدات بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ورعاية الأمومة والطفولة، بهدف تيسير حصولهم على الخدمات وسيوفر المشروع نحو 6600 يومية تشغيل للفتيات في هذه المناطق.

وأشار إلى أنّ المشروعين يأتيان في إطار التعاون بين جهاز تنمية المشروعات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ برامج تنموية تلبي احتياجات المناطق الأكثر احتياجًا، خاصة بعد تواجد اللاجئين السودانيين في تلك المناطق، مما يستدعي تطوير الخدمات المقدمة لتتناسب مع الزيادة في عدد السكان وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية بنفس مستوى الجودة والكفاءة.