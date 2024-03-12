السيناريست تامر حبيب: «أبويا كان معقدني بسبب تخني الزيادة»

كشف السيناريست تامر حبيب عن خلافه مع والده بسبب زيادة وزنه، وكان دائما يطالبه بإنقاص وزنه: «كل شوية يقولي منظرك هيبقى عامل زي الشوال كده لدرجة جابلي عربية وركنها في الجراج وقالي مش هتركبها إلا لما تخس».

وأكد تامر حبيب، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في برنامجها بالموسم الرمضاني 2024 «ع المسرح»، والمذاع عبر قناة «الحياة»: «بما إن أنا ابنه ووارث العند منه ماخستش وخدت العربية فكان عامل عقدة وبيهاجمني دائما بسبب زيادة الوزن».

تامر حبيب يصاب بحالة هسترية

وتابع: «أصبت بحالة هيسترية وقعدت أقطع في هدومي، وتاني يوم كنت رايح شغلي وفاجأة فتحت زجاج السيارة وكلمت ربنا بأنه يريحني، لأنه أعطاني 500 إشارة أنه ربنا بيحبني لأنه وقتها كنت تعبان، وفي اليوم الثاني ارتحت نفسيًا وحياتي انقلبت 180 درجة».