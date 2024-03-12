السيناريست تامر حبيب: أتحدث مع الله طوال الوقت.. وأعتبر الإشارات رد

قال السيناريست تامر حبيب، إنه دائما ما يتحدث مع الله طوال الوقت: «بقوله يا رب شيل من عليا مش قادر.. دعاء الاستخارة بقوله 150 مرة في اليوم، ومش شرط أكون بصلي صلاة استخارة، ولا حتى عشان حاجة معينة».

وتابع «حبيب»، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في أولى حلقات برنامجها بالموسم الرمضاني 2024 «ع المسرح»، والمذاع عبر قناة «الحياة»، قائلا: «كنت في عمرة، عملت عمرة لنفسي، ثم لأمي، وعندما انتهيت من الطواف دعيت ربنا إنه يجمعني بأمي في جنة الخلد، ثم صليت العصر أمام الكعبة، وفي ذلك الوقت كنت محظوظا، وعندما وصلت للحجر الأسود وقرأت قرآن، وعند عودتي سقطت على الأرض، فالسقوط عند الحجر الأسود يعتبر موتا محققا من كثرة زحام المعتمرين.. فكان بيني وبين الموت لحظات».

وتابع: «الصوفيون بيؤمنوا إن في الرقص تقرب من المولى، ودائمًا ما أقوم بالرقص أثناء الجلوس منفردا».