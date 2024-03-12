السيناريست تامر حبيب: «أبويا مات في الحج وفهمته من الوصية»

أكد السيناريست تامر حبيب، أن والده ووالدته شخصيات رئيسية في رواياته، موضحًا أن الوالدين كان تأثيرهما عليه إيجابي جدًا، متابعًا: «كنت فاكر أبويا سلبي.. من النوع اللي مبيعرفش يخفي مشاعره».

تامر حبيب: سامحت والدي

وأوضح «حبيب»، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في أولى حلقات برنامجها بالموسم الرمضاني 2024 «ع المسرح»، والمذاع عبر قناة «الحياة»، أنه تفهم والده وطريقة تعامله معه وتقبل هذا الأمر وسامحه على الفترات الماضية من حياته، مضيفًا: «أنا فهمت أبويا بعد ما مات.. فهمته من الوصية».

وشدد «حبيب»، على أنه كان يعيش دائمًا حالة من التساؤل الداخلي حول ما إذا كان والده يحبه أم لا؟، موضحًا أن الوصية جاءت كاشفة لحب والده له، منوهًا بأن والده كان متأكدا أن الوفاة قريبة، وتوفى خلال فترة إجراء مناسك الحج.