ناجي الشهابي: «آية الكرسي» سيدة القرآن دائما في قلبي.. ورأيت بها «عجب العجاب»

«الآية الراسخة فى قلبى، ودائمة الذكر على لسانى ليل نهار هى سيدة القرآن الكريم آية الكرسى»، يصف ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، الآية التى تستقر فى قلبه، قائلاً: «هى الآية الحافظة والمحفوظة عن ظهر قلب، دائماً ما أردّدها فى أذكارى فى الصباح والمساء، وينطلق بها لسانى فى أى أمر عصى على».

وأضاف: «منذ أكثر من 60 سنة بدأت رحلتى مع آية الكرسى، أردّدها صباحاً ومساءً ومع كل صلاة، ورأيت بها عجب العجاب من الله عز وجل، فهى الآية الجامعة، ولها مكانة عظيمة، وأفضال وبركات لا تُعد ولا تُحصى، ففى قراءة آية الكرسى عبادة لله وراحة للقلب وهدوء للنفس وعلاج للكثير من الأمراض الجسدية والنفسية».

وتابع: «لآية الكرسى أسرار عظيمة، ومن عظمة آية الكرسى أنه ذكر فيها بعض أسماء الله الحسنى، مثل الله، وهو اسم جامع لكل معانى الألوهية وصفات الكمال، وكلمة الحى، وهى اسم الله الذى يعبر عن حياة الله الكاملة العظيمة، والقيوم وتعنى أن الله يستغنى عن جميع خلقه ويقوم بنفسه، ويقوم بجميع الموجودات، وصفة الله العلىّ، ويدل هذا الاسم على ثبوت جميع معانى العلوّ له، علوّ لذاته، وعلو القدر والشأن، وعلو القهر والغلبة، والعظيم: يدل على جمع الله تعالى كل صفات الكبرياء والعظمة».

وقال: «مش بس كده، هذه الآية الكريمة جمعت الكثير من أسماء الله الحسنى، منها الاسم الأعظم الذى لا يُرد دعاء المسلم عند الدعاء به، وهو ما حدث معى، دائماً كنت أدعو الله بعدها ولا يرد لى هذا الدعاء بفضل الله».

وأشار إلى أنه يحرص على أن يُردّدها أبناؤه، وأنه علمها لأحفاده حتى تحفظهم من كل شر وسوء، تملأ قلوبهم بالمحبة وقدسية الله عز وجل، فمن يقرأ الآية الكريمة فى بيته تكون حارسة له، ‏ومن يقرأها فى الليل يخرج الشيطان من بيته ولا يدخله حتى يصبح، ومن يقرأها فى الفراش قبل النوم عن نفسه أو عن أولاده يحفظهم الله تعالى ولا يقربهم الشيطان حتى يصبحوا، ويبعد ‏عنهم الكوابيس المزعجة.