حزب الجيل: مواصلة إسقاط المساعدت بغزة مع أول أيام رمضان يعكس موقف مصر الداعم لفلسطين

أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمواصلة مصر أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة، وفقا لتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك.

جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية

وأضاف «هجرس» في بيان له اليوم الاثنين، أن موقف مصر تاريخي وثابت وداعم للقضية الفلسطينية، منوها لأحد يستطيع المزايدة على موقف مصر من دعم الأشقاء.

وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إلى أن القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة، كثفت من طلعاتها من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الغذائية والطبية على شمال قطاع غزة.

القضية الفلسطينية

ولفت، إلى أن الجهود المصرية في هذا الشأن نجحت في تغيير الرأي العام العالمية وحشده لدعم القضية، وجعل شعوب العالم تعترف أن وقف الحرب لن يحدث إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو نجاح ما كان ليتحقق لولا الجهود المصرية في توضيح جوهر القضية للعالم.