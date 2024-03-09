رئيس حزب الجيل: شهداء مصر ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على كرامة الوطن

أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أهمية يوم الشهيد الذي يصادف التاسع من مارس من كل عام، واعتبر هذا اليوم رمزًا للتضحية والفداء في سبيل الوطن، مُشيرا إلى أنّه يوم لتكريم جميع شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على كرامة الوطن ورفعته.

الفريق أول عبد المنعم رياض رمزًا بارزًا للبطولة والتضحية

وقال الشهابي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ الفريق أول عبد المنعم رياض، الذي استشهد في التاسع من مارس عام 1969، يُعد رمزًا بارزًا للبطولة والتضحية. فقد كان قائدًا عسكريًا مُحنكًا شارك في جميع حروب مصر الحديثة، وكان مخلصًا لوطنه وجيشه.

تضحيات الشهداء تلهم الشعب المصري

وأكّد أنّ يوم الشهيد يُعد فرصة لتجديد العهد على مواصلة مسيرة الشهداء والعمل على تحقيق آمالهم في بناء مصر قوية ومزدهرة، وتطرق إلى التحديات التي تواجه مصر حاليًا، مُؤكدًا على أنّ تضحيات الشهداء تُلهم الشعب المصري لمواجهة هذه التحديات والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن مصر واستقرارها.

ووجه رئيس حزب الجيل التحية والتقدير لجميع شهداء مصر، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن. كما دعا إلى العمل على تنمية مصر ورفع شأنها، تحقيقًا لآمال الشهداء في مستقبل أفضل للوطن.