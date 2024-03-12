من الزمالك للبنك.. هدايا محمد عبدالغني للأهلي تتحول لأهداف قاتلة

حكايات أخطاء المدافعين لا تنتهي، إذ يهدي بعضهم المهاجمين الأهداف على طبق من ذهب، مثل ما فعله مدافع الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي، في المباراة التي جمعت فريقه مع النادي الأهلي، إذ أهدى الفريق الأحمر هدف التقدم، بعد تمريرة خاطئة، وهي المرة الثانية له، إذ فعل نفس الأمر من قبل بقميص الزمالك.

في الدقيقة 28 من مباراة الأهلي والبنك الأهلي، أطلق حارس الأهلي مصطفى شوبير تمريرة طويلة، وصلت لمنطقة جزاء الخصم، حاول مهاجم الأهلي أنتوني موديست لمسها بالرأس، لكنها مرت حتى وصلت عند المدافع محمد عبد الغني، الذي حاول تمرير الكرة بالرأس إلى الحارس، لكن التمريرة كانت قصيرة ووصلت إلى جناح الأهلي رضا سليم، الذي قام بمراوغة الحارس ووضع الكرة في الشباك.

أسيست محمد عبد الغني لمحمد شريف

في شهر 6 عام 2022، التقى النادي الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك في الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي، الهدف الأول للأهلي سجله محمد شريف، بعد تمرير وصلته من خط الوسط، حاول المدافع محمد عبد الغني تشتيتها لكن وصلت لمهاجم الأهلي محمد شريف، على طبق من ذهب، وأحرز الهدف الأول للفريق الأحمر، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي، بعد أن سجل شيكابالا وبن شرقي للفريق الأبيض، وسجل محمد شريف وصلاح محسن للنادي الأهلي.

انتقال محمد عبد الغني للبنك الأهلي

وانتقل محمد عبد الغني من نادي الزمالك إلى البنك الأهلي، بعد أن قضى عدة سنوات داخل القلعة البيضاء، ليلعب رفقة مدافع الأهلي السابق أيمن أشرف في فريق واحد.