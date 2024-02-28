نادي الزمالك يمنح العضوية للطفل عبد الرحمن مصطفى كامل

قرر نادى الزمالك منح عبدالرحمن مصطفى كامل، من أصحاب القدرات الخاصة، عضوية النادى، فى استجابة سريعة لطلب الشاب الذى ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال حفل «قادرون باختلاف»، أمس، الانضمام إلى القلعة البيضاء، وكلف حسين لبيب، رئيس نادى الزمالك، إدارة العلاقات العامة بالنادى بالتواصل مع «عبدالرحمن»، ليتوجه مع أسرته إلى مقر النادى وسط حضور مجلس الإدارة بالكامل، لتحقيق أمنيته ومنحه عضوية النادى فى احتفالية مصغرة، خاصة أنه عبّر عن عشقه للزمالك منذ الصغر.

ووجه «لبيب» الشكر إلى الرئيس على اهتمامه بكل شرائح المجتمع، خاصة أصحاب الهمم، من خلال مشاركته، أمس، فى النسخة الخامسة من احتفالية «قادرون باختلاف»، مؤكداً أن حديث الرئيس مع أبنائه، باحتواء الأب، يمنحهم دوافع قوية وأملاً كبيراً لما هو قادم، وشدد على أن الزمالك صاحب دور وطنى وإنسانى ومجتمعى وثقافى، إلى جانب إنجازاته الرياضية.

من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن احتفالية «قادرون باختلاف» تحظى منذ انطلاقها باهتمام ورعاية الرئيس السيسى، الأمر الذى يعكس مدى السعى لتحقيق تطلعاتهم ومتطلباتهم، وأكد «صبحى» أن الرئيس يحرص على المشاركة فى فعاليات «قادرون باختلاف» كل عام، فضلاً عن إطلاق العديد من البرامج والمشروعات المنفذة خصيصاً لهم، فى انعكاس لما تشهده الدولة من نهضة على كل المستويات، وأضاف أن الحكومة بكل مؤسساتها تحرص على إدماج ذوى القدرات والهمم مع أقرانهم من النشء، متابعاً: «الاحتفالية تبعث برسائل واضحة بأن ذوى الهمم قادرون على المشاركة فى مختلف الجوانب الاجتماعية، وهى تعبير صادق عن المكانة التى وصلت إليها الدولة، ورسالة واضحة يعبر عنها هذا التقليد السنوى لمدى النجاح والتقدم فى شأن دمج ورعاية وتمكين ذوى القدرات والهمم».