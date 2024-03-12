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دراما المتحدة

كيف يرى سكان قطاع غزة سفينة أوبن آرمز الإسبانية؟.. الأمل الأخير

كتب:

شريف سليمان
11:52 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
سفينة أوبن آرمز الإسبانية

سفينة أوبن آرمز الإسبانية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: «سفينة أوبن آرمز الإسبانية.. كيف استقبلها سكان قطاع غزة؟».

وأوضح التقرير أن البعض يطلق عليها سفينة مساعدات، أما سكان قطاع غزة فيطلقون عليها سفينة الأمل الأخير لبقائهم على قيد الحياة، من ميناء لارنكا القبرصي إلى قطاع غزة، حملت السفينة الإسبانية «أوبن آرمز» المئات من أطنان المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة عبر البحر، في تجربة أولى لإطلاق طريق بحري جديد لإيصال المساعدات للفلسطينيين الذين باتوا على شفا المجاعة.

وأشار التقرير إلى أنه يعاني أكثر من مليوني فلسطيني من ويلات العدوان الإسرائيلي منذ 6 أشهر جراء الحصار المفروض عليهم من قبل الاحتلال، حيث أوصدت جميع الطرق البرية لوصول المساعدات الإنسانية ما دفع العديد من الدول لإسقاطها جوا لمحاولة تخفيف الأزمة الإنسانية الكارثية التي يواجهها سكان القطاع المحاصر.

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