«ويبقى الأثر».. فيلم تسجيلي يسرد بطولات المصريين ضد العدوان الإسرائيلي

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، فيلما تسجيليا بعنوان: «ويبقى الأثر»، من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بالتعاون مع «إيه إتش ميديا»، وإخراج جمال السروي، والسيناريو والحوار لـ عمر عبدالحليم.

العدوان الثلاثي على مصر

تدور أحداث الفيلم التسجيلي عن ابن مخرج أفلام قصيرة وتسجيلية ووثائقية، والذي أخرج فيلما عن حروب خاضتها مصر ضد العدوان الإسرائيلي مثل العدوان الثلاثي في عام 1956، ليتم تكريمه لاحقا على هذه الأعمال وأبرزها العمل الذي يتحدث عنه فيلم «ويبقى الأثر»، وتم إنتاجه في عام 1997.

رفع الوعي العام بالمجتمع المصري

تبدأ أحداث الفيلم في مصر الجديدة عام 2024، عندما طرق ساعي البريد منزل المخرج الراحل خالد عمران ليستقبله ابنه ويستلم خطاب تكريم لوالده الراحل لتعاونه في إخراج أفلام ساهمت في رفع الوعي العام بالمجتمع المصري وعلى رأسها فيلم «ويبقى الأثر» ليعود الابن بذاكرته للوراء متذكرا أحداث عاشها مع والده أثناء إخراجه للفيلم.