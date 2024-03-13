الأمم المتحدة تكشف عدد الأطفال شهداء غزة.. يفوق ضحايا 4 أعوام من النزاعات حول العالم

صرح المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بأن عدد الأطفال الذين استشهدوا خلال هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا على مدى 4 أعوام من النزاعات حول العالم.

الاحتلال الإسرائيلي يشن حربًا ضد الأطفال فقط

وقال المفوض العام، فيليب لازاريني عبر منصة «X» المعروف سابقًا «تويتر»، إن عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة خلال الـ5 شهور الماضية يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا على مدى 4 أعوام في جميع النزعات حول العالم، منوها إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا على الأطفال فقط.

واستهل لازاريني في منشوره، أرقام الأمم المتحدة التي أظهرت أن 12 ألفًا و193 طفلًا قتلوا في نزاعات حول العالم بين العامين 2019 و2022.

وتواصلت الأمم المتحدة مع وزارة الصحة في قطاع غزة، وتبين أن أكثر من 12 ألفًا و300 طفل في الأراضي الفلسطينية استشهدوا بين أكتوبر الماضي ونهاية شهر فبراير الماضي.

ووصل عدد الشهداء في قطاع غزة أكثر من 31184 شهيدًا و72889 جريحا، 72% منهم من الأطفال والنساء.