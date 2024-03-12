أسامة الأزهري: الإسلام حث على الإطعام وسبق فكر الأمم المتحدة بـ14 قرنا

قال الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ الإسلام حثَّ على إطعام الطعام، والشريعة أوضحت فضله، مستشهداً بآيات من القرآن الكريم: «وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا»، والحديث النبوي: «أيها الناس أطعموا الطعام، وأفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام».

«إطعام الطعام» النداء والبيان النبوي الأول بالمدينة

أضاف في حواره ببرنامج «ومن الحب حياة»، والمُذاع على قناة الناس، أنَّ الحديث النبوي الشريف يعد النداء والبيان النبوي الأول والإعلان المحمدي عقب هجرة رسول الله – صلى الله عليه وسلم - مع صحابته إلى المدينة، والذي خاطب به البشرية والإنسانية، ومضمونه ومحتواه سبق فكر منظمات أممية بـ14 قرنا من الزمان: «الأمم المتحدة فكرت في 2017 بوضع رؤية 2030، بـ17 هدفا معلنة أولها لا للجوع».

نبل المعنى وراء «إطعام الطعام»

وتابع: «إطعام الطعام معنى من أنبل وأكرم مقاصد الشريعة الإسلامية ومن أعظم أخلاق الشرع، وهو ما دعت الأمم المتحدة إليه الدول – مؤخراً - أن تتكاتف جميعاً لمحاربة الجوع وعدم ترك إنسان واحد جائع على الأرض».