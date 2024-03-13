أصدرت مارين لوبان، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني بفرنسا، تحذيرات من انضمام دولة أوكرانيا إلى حلف الناتو، لأنها في حالة انضمامها ستشعل حرب عالمية بين القوى النووية، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

زعزعة استقرار السياسة في أوروبا

وأشارت إلى أنه في حالة دعم انضمام كييف إلى الناتو والاتحاد الأوروبي سيعمل ذلك على زعزعة استقرار السياسة الزراعية والأمن في أوروبا بشكل خطير.

وأكدت أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو قد يؤدي إلى زيادة التوتر على الحدود بين البلدين، ما يمكن أن يؤدي إلى تصاعد الصراع إلى نزاع دولي بين روسيا وحلف الناتو، مع وجود قدرة نووية في الجانبين.

تصعيد النزاع الأوكراني

وأشار النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إلى أن بعض السياسيين الأوروبيين غير المسؤولين يسعون إلى تصعيد النزاع الأوكراني وتحويله إلى صراع مباشر بين روسيا وحلف الناتو.

وأكد السيناتور سيرجي تسيكوف من جمهورية القرم الروسية أن الهدف الرئيسي لحلف الناتو ليس الدفاع، بل يتمثل في ضعف روسيا وتقسيمها، وأشار إلى أن نهاية حلف الناتو «حتمية».