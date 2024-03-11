بابا الفاتيكان يدعو أوكرانيا لرفع الراية البيضاء.. و«موسكو» تهاجم حلف «الناتو»

انتقدت أوكرانيا دعوة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، طرفى النزاع إلى التحلى «بشجاعة رفع الراية البيضاء والتفاوض»، مؤكدة أنها لن تستسلم أبداً فى مواجهة روسيا، تزامناً مع إعلان «كييف» إسقاط 35 طائرة مسيّرة روسية فى 10 مناطق من البلاد، وتردّد أنباء عن سقوط قتلى وجرحى فى قصف متبادل بين الجانبين.

وقال وزير الخارجية الأوكرانى «دميترو كوليبا»، فى منشور على منصة «إكس»: «رايتنا صفراء وزرقاء، إنه العَلَم الذى نعيش من أجله ونموت وننتصر، لن نرفع أبداً رايات أخرى، وعندما يتعلق الأمر بالراية البيضاء، فإننا نعرف استراتيجية الفاتيكان فى الجزء الأول من القرن العشرين، وأدعو إلى تجنّب تكرار أخطاء الماضى، ودعم أوكرانيا وشعبها فى نضالهما من أجل الحياة»، فى إشارة واضحة إلى فترة الحرب العالمية الثانية.

وفى مقابلة على قناة «آر تى سى»، السويسرية العامة، بُثّت السبت الماضى، دعا البابا فرنسيس، عندما سُئل عن الوضع فى أوكرانيا، إلى عدم «الخجل من التفاوض قبل أن تتفاقم الأمور». وأضاف: «أعتقد أن الأقوى هم أولئك الذين يرون الوضع ويفكرون فى الناس ولديهم الشجاعة لرفع الراية البيضاء والتفاوض»، وصدر أيضاً ردّ ضمنىّ على كلام البابا من رئيس كنيسة الروم الكاثوليك الأوكرانية، التى تضم رسمياً أكثر من 5 ملايين شخص، إذ قال «سفياتوسلاف شيفتشوك»، فى قداس خلال زيارة له إلى نيويورك: «أوكرانيا جريحة، ولكنها أبية.. صدقونى، لا أحد تراوده فكرة الاستسلام، حتى فى الأماكن التى يدور فيها القتال اليوم، استمعوا إلى شعبنا»، إلى ذلك، تحدثت مصادر محلية عن سقوط 3 قتلى على الأقل و12 جريحاً بضربات روسية شرق أوكرانيا، بينما قتلت امرأة فى قصف أوكرانى على قرية روسية قرب الحدود، فيما أعلنت قوات كييف الجوية، أنها أسقطت 35 من أصل 39 طائرة مسيّرة من طراز «شاهد» فوق 10 مناطق فى وسط أوكرانيا وجنوبها.

وفى روسيا، قُتلت امرأة فى قصف أوكرانى استهدف قرية تقع على بُعد 10 كيلومترات من الحدود، حسبما أفاد مسئول محلى، وقال حاكم منطقة كورسك، رومان ستاروفويت: «تعرضت قرية كولباكى فى منطقة جلوشوفسكى لقصف من أوكرانيا، ونتيجة إصابة مباشرة بقذيفة، اشتعلت النيران فى مبنى سكنى وتوفيت امرأة من سكان القرية وأصيب زوجها بحروق شديدة ويتلقى الآن رعاية طبية»، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين فوق منطقة بيلجورود الحدودية.

وكانت «موسكو» أعلنت السبت أنها دمّرت 47 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطقها الجنوبية، كما خرجت روسيا تعلق على الوضع بعد تصريحات وزير الخارجية البولندى راديك سيكورسكى حول عدم استبعاد إرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا، والجدل الذى أثير مؤخراً حول وجود عناصر ومستشارين من الحلف الأطلسى بالفعل على الأراضى الأوكرانية، إذ أكد الكرملين أن لديه معلومات موثوقة فى هذا الشأن، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، إن أجهزة الأمن الروسية لديها معلومات منذ فترة طويلة عن وجود مستشارين للناتو فى أوكرانيا.