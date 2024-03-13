تحليق مكثف للطيران الأمريكي والبريطاني في سماء الحديدة باليمن كتب: شريف سليمان 04:26 ص | الأربعاء 13 مارس 2024 اليمن أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بتحليق مكثف للطيران الأمريكي البريطاني في أجواء محافظة الحديدة غربي اليمن. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: هيئة التجارة البحرية البريطانية تتلقى تقريرا عن هجوم قبالة سواحل اليمن أول أيام رمضان في اليمن غدا «القاهرة الإخبارية»: غارات أمريكية بريطانية على منطقة رأس عيسى في اليمن 4 معلومات عن السفينة ترو كونفيدنس بعد مقتل 3 من طاقمها قبالة اليمن «القاهرة الإخبارية»: مقتل 3 بحارة من طاقم «ترو كونفيدنس» في هجوم صاروخي قبالة اليمن أمريكا تستهدف طائرتين بدون طيار تابعتين للحوثيين في اليمن اليمن الحديدة البحر الأحمر بقلم شريف سليمان