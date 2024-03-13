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دراما المتحدة

تحليق مكثف للطيران الأمريكي والبريطاني في سماء الحديدة باليمن

كتب:

شريف سليمان
04:26 ص | الأربعاء 13 مارس 2024
اليمن

اليمن

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بتحليق مكثف للطيران الأمريكي البريطاني في أجواء محافظة الحديدة غربي اليمن.

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