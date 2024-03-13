مسئول بالاتحاد الأوروبي: المجاعة تستخدم سلاحا للحرب على غزة

صرح جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي، أن ما يحدث في غزة هو قمة لصراع خطير وغير عادي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، استمر لما يقرب من قرن من الزمان.

المجاعة في غزة تستخدم كسلاح حرب

وأضاف، أن المجاعة في غزة «تستخدم كسلاح حرب»، موضحا: «هذه أزمة إنسانية وليست كارثة طبيعية، فهي ليست فيضانا أو زلزالا، إنها أزمة من صنع البشر».

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بوريل في جلسة بمجلس الأمن الدولي، بخصوص التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفق بيان نُشر على موقع الاتحاد الأوروبي.

نبحث عن طرق بديلة لتقديم الدعم عن طريق البحر أو الجو

وبخصوص إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، قال بوريل: «عندما نبحث عن طرق بديلة لتقديم الدعم عن طريق البحر أو الجو، علينا أن نتذكر أننا اضطررنا للقيام بذلك لأن الوسيلة الطبيعية لتقديم الدعم عبر الطرق (البرية) أصبحت مغلقة بشكل مصطنع».

وشدد المسؤول الأوروبي قائلا: «علينا إدانة ما يحدث في غزة بنفس الكلمات التي ندين بها ما يجري في أوكرانيا».