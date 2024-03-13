وداعًا للانتفاخ بعد الإفطار.. مشروب معجزة تناوله بين وجبات رمضان

يواجه بعد الصائمون مشكلة انتفاخ المعدة بعد الإفطار، ويرغبون في معرفة علاج الانتفاخ بعد الإفطار، إذ يكمن في تناول المشروب المعجزة بين وجبات رمضان، وهو مشروب البابونج لما به من خصائص تقلل الالتهابات والآلام، وتعمل على علاج الإصابة بالانتفاخ والغازات، إذ أنها مشكلة تواجه عدد كبير من الناس، لذا نستعرض في التقرير التالي فوائد البابونج في علاج مشاكل الانتفاخ.

مشروب البابونج لعلاج الانتفاخ بعد الإفطار

يتسبب تناول الطعام والمشروبات على الإفطار بشكل خاطئ، في الإصابة بالأرق وعدم الارتياح وعلى إثره الانتفاخ، وبحسب حديث محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، وصف البابونج بالمشروب المعجزة بين وجبات رمضان، إذ أنه يعمل على علاج التقلصات، ويجب تناوله بمعدل كوبين بين الفطار والسحور.

فوائد البابونج لعلاج الانتفاخ

وقال إنّ فوائد البابونج لعلاج الانتفاخ والقولون والمعدة عديدة، تتمثل في التالي:

يخفف من الغازات المعوية.

يعمل البابونج على تخفيف التشنجات العضلية.

يعالج الاضطرابات المعوية.

يعمل على إرخاء عضلات المعدة.

يطرد الغازات، لعلاج الانتفاخ بعد الإفطار.

يخفف من تهيج الأمعاء.

يعمل على تهدئة الأعصاب والاسترخاء.

يعالج الانتفاخات، لما به من خصائص مضادة للالتهابات.

فوائد عشبة البابونج للجسم

له العديد من الفوائد على الجسم، وفقًا لموقع «مايو كلينك»، المتخصص في الشؤون الطبية، هي:

يساعد في تحسين عملية الهضم.

يعمل على خفض مستويات السكر في الدم.

يساعد في تخفيف الاحتقان.

تقليل إنتاج المواد التي تسبب الالتهاب والألم في الجسم.

حماية الخلايا الموجودة في البنكرياس.

تعزيز صحة القلب.

خفض ضغط الدم المرتفع.

تقليل مستويات الكولسترول.

زيادة الاسترخاء وتقليل التوتر.

علاج آلام المفاصل.

لعلاج الانتفاخ بعد الإفطار طريقة تحضير مشروب البابونج

وفقًا لموقع «Times of India»، فإن طريقة تحضير مشروب البابونج، لتخفيف الانتفاخات ولتحسين صحة القولون، التالي: