هيئة الدواء: تناولوا وجبات خفيفة لتجنب الانتفاخ بعد الإفطار في رمضان

أصدرت هيئة الدواء المصرية تقريرا رسميا لها، موضحة فيه أسباب عسر الهضم، مؤكدة أن عسر الهضم أو الانتفاخ هو إحساس بألم أعلى البطن أو امتلائها أو وجود غازات فيها بعد الأكل يأتي بسبب تناول أطعمة دسمة، وذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 ورفع التوعية للمواطنين بشأن العادات الغذائية الخاطئة التي يجب البعد عنها والتوقف عنها.

ونصحت هيئة الدواء المواطنين بتناول الوجبات الخفيفة في الإفطار والسحور لكي تتجنب عسر الهضم في شهر رمضان. ​

الأدوية وعلاقتها بتحاليل جرثومة المعدة

كما أصدرت هيئة الدواء المصرية نشرة أخرى متعلقة بالأدوية والتحاليل الطبية التي تؤثر على نتائج تحاليل جرثومة المعدة، في إطار رفع الوعي لدى المواطنين تجاه التشخيصات الخاطئة وكيف يمكن تجنبها.

أدوية تؤثر على تحاليل جرثومة المعدة

وقالت هيئة الدواء، إن هناك تداخلا بين الأدوية والتحاليل الطبية، التي تعمل على التأثيرعلى نتائج مخبرية غير دقيقة، لافتة الى أن من أشهر الأمثلة على التداخل بين الأدوية والتحاليل الطبية، الأدوية التي تستخدم كمثبطات لمضخة البروتون (PPI) على تحليل جرثومة المعدة، كذلك استخدام المضادات الحيوية خلال أربعة أسابيع قبل اختبار جرثومة المعدة، يؤدي إلى التقليل من حساسية اختبار تحليل جرثومة المعدة، وبينتج عنه نتيجة خطأ.​

التوقف عن استخدام مثبطات مضخة البروتون

وشددت هيئة الدواء على ضرورة التوقف عن استخدام مثبطات مضخة البروتون (PPI) خلال مدة تتراوح ما بين أسبوع إلى أسبوعين قبل إجراء اختبار جرثومة المعدة، وإجراء الاختبار بعد أربعة أسابيع على الأقل من آخر استخدام للمضادات الحيوية.​