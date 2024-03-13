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دراما المتحدة

وزير الخارجية الأردني يدعو إلى زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة

كتب:

منتصر سليمان
12:00 م | الأربعاء 13 مارس 2024
قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قطاع غزة _ صورة أرشيفية

دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأكد الصفدي ضرورة العمل على تحقيق السلام لضمان حقوق الشعب الفلسطيني، محذرا من تفاقم الأوضاع في المنطقة بسبب رفض «الاحتلال الإسرائيلي» إنهاء الحرب، ومواصلة عرقلة إيصال المساعدات إلى غزة.

وأضاف «نؤكد أهمية دور وكالة الأونروا في قطاع غزة، ولا بديل عنها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين».  

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