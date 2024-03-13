وزير الخارجية الأردني يدعو إلى زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة

دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأكد الصفدي ضرورة العمل على تحقيق السلام لضمان حقوق الشعب الفلسطيني، محذرا من تفاقم الأوضاع في المنطقة بسبب رفض «الاحتلال الإسرائيلي» إنهاء الحرب، ومواصلة عرقلة إيصال المساعدات إلى غزة.

وأضاف «نؤكد أهمية دور وكالة الأونروا في قطاع غزة، ولا بديل عنها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين».