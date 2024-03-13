غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.. وسقوط شهداء ومصابين

استشهد وأصيب عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأربعاء، في سلسلة غارات وقصف مدفعي اسرائيلي على قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ 159 يوما، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

قصف الاحتلال منزل حي الدرج في غزة

وعن آخر الأحداث، أفادت مصادر صحية ومحلية بالقطاع، ارتقاء شهيدين وإصابة 4 أطفال جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي الدرج شمال مدينة غزة.

واستشهد عدد من المواطنين إثر قصف الاحتلال منزلا في شارع صلاح الدين شرق حي الزيتون.

وتحدثت مصادر محلية عن إصابة عدد من المواطنين وفقدان آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع الصحابة بمدينة غزة.

إلى ذلك، قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال شمالي وغربي خان يونس، ومحيط مدينة حمد السكنية بالمدينة.

استشهاد أكثر من 31112 مواطنًا

وفي شارع الصحابة بمدينة غزة، قصفت قوات الاحتلال منزلا ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، بينما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية لمحافظة الوسطى في القطاع، ومدينة غزة.

وكان استشهد 10 مواطنين، وأصيب آخرون، مساء أمس الثلاثاء، في قصف إسرائيلي على دير البلح، وسط قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 31112 مواطنا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 72760 آخرين، في حصيلة غير نهائية.