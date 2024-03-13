«التموين»: تحرير 22 محضرا متنوعا بعدد من مراكز كفر الشيخ

شنّت الوحدات المحلية لمراكز محافظة كفر الشيخ حملات تموينية مكثفة على الأسواق اليوم، وذلك للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة وضبط الأسواق ومكافحة الغش التجاري، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

تحرير 22 محضراً متنوعاً بـ3 مراكز ومدن بكفر الشيخ

وأسفرت الحملات عن تحرير 22 محضراً متنوعاً بمراكز «دسوق، وبلطيم، وقلين» بمحافظة كفر الشيخ، وضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية بعضها مجهولة المصدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة للتحقيقات.

وكلف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ كافة الجهات المعنية بتكثيف الحملات التموينية خلال الفترة القادمة، خاصةً خلال شهر رمضان المبارك، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة

وأكد المحافظ ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، خاصةً «السكر، والأرز، والزيت، والدقيق»، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، مشيراً إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية على رقم 19468.