«تعليم كفر الشيخ» تحصل على 14 مركزا وجائزة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة

حصدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، 14 مركزا وجائزة لمشاركتها بمشروعات متنوعة خلال التقييم النهائي لمكتبة الإسكندرية آيسف 2024، وبالمعرض الدولي للعلوم والهندسة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

المحافظ يهنئ الطلاب والطالبات الفائزين

وأعرب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن سعادته بما حققه الطلاب والطالبات من مراكز متقدمة، إضافة إلى ترشيح طلاب للسفر للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بمشروعاتهم الـ3، موجهاً الشكر للطلاب والطلاب وأولياء أمورهم ومشرفيهم على الدعم المقدم للطلاب، كما وجّه الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات المديرية.

وأعلن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن حصد تعليم كفر الشيخ 14 مركزا وجائزة خلال التقييم للمعرض النهائى لمكتبة الإسكندرية آيسف 2024، بالمعرض الدولي للعلوم والهندسة، للمشروعات المشاركة، من بينهم 3 جوائز دولية «السفر للولايات المتحدة الأمريكية»، و6 جوائز مركز أول جمهوري، ومركز ثانٍ جمهوري، ومركز ثالث جمهوري، وجائزة لأفضل عرض تقديمي، وجائزة أفضل مجهود بحثي، متمنياً التوفيق للطلاب والطالبات.

وكيل الوزارة يوجّه الشكر لأسر الطلاب والطالبات

ووجّه وكيل الوزارة، الشكر للطلاب ولمشرفيهم على المجهود المبذول، لتحقيق تلك النتيجة المشرفة، من خلال المشاركة بالمعرض بمشروعات متميزة، كما وجّه الشكر لأسر الطلاب والطالبات، لتشجيعهم، ومسانداتهم لأبنائهم.